Ο Σακελλαρίδης έκανε το πρώτο βήμα για το κυρίως ταμπλό του Σινσινάτι
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στην αγωνιστική δράση, παίρνοντας τη νίκη επί του Μάρτιν Νταμ και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Masters 1000 του Σινσινάτι.
Εντυπωσιακή ήταν η επιστροφή στη δράση για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση σε Masters 1000 πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στα προκριματικά του Σινσινάτι.
Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας, Νο.155 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 6-4, 7-6(4) του Αμερικανού Μάρτιν Νταμ, Νο.100 στον κόσμο, και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο και τελευταίο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με αρκετές ώρες καθυστέρηση λόγω της βροχής, όμως ο Σακελλαρίδης μπήκε δυνατά στο court και κατάφερε να κάνει break στο ξεκίνημα και των δύο σετ.
Κομβικό ρόλο στη νίκη του έπαιξε η ψυχραιμία του στα break points, καθώς ο Έλληνας τενίστας έσωσε τα επτά πρώτα που αντιμετώπισε.
Ο Σακελλαρίδης έφτασε να προηγείται με 6-4, 5-3 και να σερβίρει για τη νίκη. Ο Νταμ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, έκανε το πρώτο του break στο ματς και κατάφερε να περάσει μπροστά με 6-5.
Ο Έλληνας τενίστας, όμως, παρέμεινε συγκεντρωμένος. Κράτησε εύκολα το σερβίς του για το 6-6 και στο tie-break ήταν απόλυτα ψύχραιμος, επικρατώντας με 7-4 και πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική εμφάνιση του Σακελλαρίδη έπειτα από περίπου ενάμιση μήνα, καθώς είχε μείνει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον αγκώνα.
Επόμενο εμπόδιο στον δρόμο προς το κυρίως ταμπλό είναι ο Γάλλος Τιτουάν Ντρογκέ, Νο.119 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος επικράτησε του Άλεξ Πόπιριν με 7-6(2), 6-1. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (12/8) στις 21:00 ώρα Ελλάδας.
Ο Σακελλαρίδης θα διεκδικήσει την τρίτη πρόκρισή του σε κυρίως ταμπλό διοργάνωσης ATP, μετά την Αθήνα το 2025 και το Βουκουρέστι νωρίτερα μέσα στη φετινή χρονιά.