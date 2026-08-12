Ο Σακελλαρίδης έκανε το πρώτο βήμα για το κυρίως ταμπλό του Σινσινάτι

Εντυπωσιακή ήταν η επιστροφή στη δράση για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση σε Masters 1000 πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στα προκριματικά του Σινσινάτι.

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας, Νο.155 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 6-4, 7-6(4) του Αμερικανού Μάρτιν Νταμ, Νο.100 στον κόσμο, και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο και τελευταίο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με αρκετές ώρες καθυστέρηση λόγω της βροχής, όμως ο Σακελλαρίδης μπήκε δυνατά στο court και κατάφερε να κάνει break στο ξεκίνημα και των δύο σετ.

Κομβικό ρόλο στη νίκη του έπαιξε η ψυχραιμία του στα break points, καθώς ο Έλληνας τενίστας έσωσε τα επτά πρώτα που αντιμετώπισε.

Ο Σακελλαρίδης έφτασε να προηγείται με 6-4, 5-3 και να σερβίρει για τη νίκη. Ο Νταμ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, έκανε το πρώτο του break στο ματς και κατάφερε να περάσει μπροστά με 6-5.

Ο Έλληνας τενίστας, όμως, παρέμεινε συγκεντρωμένος. Κράτησε εύκολα το σερβίς του για το 6-6 και στο tie-break ήταν απόλυτα ψύχραιμος, επικρατώντας με 7-4 και πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική εμφάνιση του Σακελλαρίδη έπειτα από περίπου ενάμιση μήνα, καθώς είχε μείνει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον αγκώνα.

Επόμενο εμπόδιο στον δρόμο προς το κυρίως ταμπλό είναι ο Γάλλος Τιτουάν Ντρογκέ, Νο.119 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος επικράτησε του Άλεξ Πόπιριν με 7-6(2), 6-1. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (12/8) στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Σακελλαρίδης θα διεκδικήσει την τρίτη πρόκρισή του σε κυρίως ταμπλό διοργάνωσης ATP, μετά την Αθήνα το 2025 και το Βουκουρέστι νωρίτερα μέσα στη φετινή χρονιά.