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Χάποελ Τελ Αβίβ: Προσφέρει 100.000 δολάρια στον Ρόντμαν για τα μυστικά των ριμπάουντ

Μία άκρως ξεχωριστή πρόταση φέρεται να έχει καταθέσει η Χάποελ Τελ Αβίβ στον Ντένις Ρόντμαν, με στόχο να αξιοποιήσει την τεράστια εμπειρία του θρυλικού NBAer στα ριμπάουντ και να βοηθήσει τους παίκτες της ομάδας να βελτιωθούν στον συγκεκριμένο τομέα.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Προσφέρει 100.000 δολάρια στον Ρόντμαν για τα μυστικά των ριμπάουντ
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Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να γίνει καλύτερη στον τομέα των ριμπάουντ και, για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να απευθυνθεί στον Ντένις Ρόντμαν.

Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, Όφερ Γιανάι έστειλε επιστολή στον θρύλο του NBA, προσφέροντάς του το ποσό των 100.000 δολαρίων προκειμένου να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να βρεθεί στις προπονήσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ.

Ο στόχος της πρότασης είναι ξεκάθαρος: ο Ρόντμαν να δουλέψει μαζί με τους παίκτες της ομάδας πάνω στα ριμπάουντ, μεταφέροντάς τους τα μυστικά και τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του. Ο άλλοτε NBAer θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ριμπάουντερ στην ιστορία του μπάσκετ και κατέκτησε συνολικά επτά φορές τον τίτλο του κορυφαίου ριμπάουντερ του NBA.

Μάλιστα, στην επιστολή του ο Γιανάι φέρεται να προσφέρει στον Ρόντμαν και σε έως τρεις καλεσμένους του πτήσεις σε business class, καθώς και πλήρη κάλυψη της διαμονής τους στο Ισραήλ για όσο διάστημα παραμείνουν στη χώρα.

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