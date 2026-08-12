Καλαμάτα: Η ολόμαυρη εκτός έδρας εμφάνιση

Έτοιμη για την μεγάλη επιστροφή στη Super League, είναι η Καλαμάτα. Η ομάδα της Μεσσηνίας μετά από 26 χρόνια θα αγωνιστεί στα… σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μέσα σε όλη την προετοιμασία της, είναι το αισθητικό σκέλος της επιστροφής της. Δηλαδή οι νέες εμφανίσεις. Η «Μαύρη Θύελλα» παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας φανέλα της, η οποία είναι ολόμαυρη με διάφορα γεωμετρικά σχήματα.