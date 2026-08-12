Μπαρτσελόνα: Σοβαρός τραυματισμός και πολύμηνη απουσία για τον Ρούνι Μπαρντζί

Επιβεβαιώθηκε η σοβαρότητα του τραυματισμού του Ρούνι Μπαρντζί. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι ο Σουηδός δεξιός εξτρέμ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες. Ο 20χρονος άσος, τον οποίο οι «μπλαουγκράνα» απέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι από την Κοπεγχάγη έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, τραυματίστηκε στη προπόνηση.

Ο Μπαρντζί αναμενόταν να αποχωρήσει από την ομάδα τις προσεχείς ημέρες, καθώς δεν βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του Χάνσι Φλικ, αφού είχε την παρελθούσα σεζόν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ως αναπληρωματικός του Λαμίν Γιαμάλ.

Όμως, η ρήξη πρόσθιου χιαστού και η επέμβαση σημαίνουν ότι ο Μπαρντζί θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης, με αποτέλεσμα να αποκλείεται το ενδεχόμενο αποχώρησής του αυτό το καλοκαίρι ή ακόμη και τον Ιανουάριο. Το διάστημα της απουσίας του θα γίνει γνωστό μετά το χειρουργείο, ωστόσο αυτού του είδους ο τραυματισμός σημαίνει ότι ο διεθνής με την εθνική Σουηδίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να μείνει για 6-7 μήνες εκτός δράσης.

Στο μεταξύ, προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμοί άλλων παικτών που βρίσκονται σε φάση αποχώρησης, η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να βάλει έξι παίκτες σε ατομικά προγράμματα προπόνησης.