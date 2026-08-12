Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Θερμή υποδοχή από την ελληνική αποστολή στον Μίλτο Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μήκους, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε άλμα στα 8,44 μέτρα, με αρνητικό άνεμο 1,1 μ./δευτ., επίδοση που ήταν αρκετή για να του χαρίσει ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από τον Τεντόγλου, ο οποίος συνεχίζει να διευρύνει το εντυπωσιακό παλμαρέ του και να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Η επιτυχία του Έλληνα άλτη προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς στην ελληνική αποστολή. Οι συναθλητές και τα μέλη της ελληνικής ομάδας υποδέχθηκαν τον Τεντόγλου στο ξενοδοχείο με χειροκροτήματα, αγκαλιές και φιλιά, εκφράζοντας την περηφάνια τους για ακόμη μία σπουδαία επιτυχία του.