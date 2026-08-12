Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σεζόν

Η Παρί Σεν Ζερμέν, που κατέκτησε το Champions League, αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα, κάτοχο του Europa League, στον τελικό του UEFA Super Cup. Η μεγάλη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, με τις δύο ομάδες να θέλουν να ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο με έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Παρί και Άστον Βίλα θα αναμετρηθούν λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών τους στα εγχώρια πρωταθλήματα, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μονομαχία. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA και το COSMOTE SPORT 1 HD.