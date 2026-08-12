Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους στο Masters του Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έμαθαν τον δρόμο που καλούνται να διανύσουν στο τουρνουά, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο τον Βαλεντίν Ρουαγέ και τη Σάκκαρη να ξεκινά από τον δεύτερο γύρο.

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους στο Masters του Σινσινάτι
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Γάλλο Βαλεντίν Ρουαγέ, σε ένα ζευγάρι που ξυπνά δυσάρεστες αναμνήσεις στον Έλληνα πρωταθλητή. Οι δύο τενίστες είχαν αναμετρηθεί και στο περσινό Wimbledon, με τον Ρουαγέ να προηγείται με 6-3, 6-2, πριν ο Τσιτσιπάς εγκαταλείψει την αναμέτρηση.

Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του Γάλλου, ο Τσιτσιπάς θα βρει στον δεύτερο γύρο τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ, ο οποίος έχει περάσει με bye. Στον τρίτο γύρο πιθανός αντίπαλος είναι ο Αρτούρ Ριντερκνές, ενώ στη φάση των «16» τον περιμένει, βάσει κατάταξης, ο Λέρνερ Τιέν.

Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει την προσπάθειά της από τον δεύτερο γύρο, έχοντας περάσει με bye τον πρώτο. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ραχίμοβα – Μπιρέλ.

Ο δρόμος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, ωστόσο, αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα δύσκολος στη συνέχεια. Στον τρίτο γύρο είναι πιθανό να βρεθεί απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ, ενώ στη φάση των «16» πιθανότερη αντίπαλος είναι η Μπελίντα Μπένσιτς. Στα προημιτελικά, βάσει της κατάταξης, η Σάκκαρη ενδέχεται να συναντήσει την Έλενα Ριμπάκινα.

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