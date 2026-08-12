Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας

Μετά την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και τον νέο θρίαμβο του Μίλτου Τεντόγλου, η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πανηγύρισε το τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο, γράφοντας ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην καριέρα του.

Την τρίτη ημέρα της διοργάνωσης, η ελληνική αποστολή έχει σημαντικές συμμετοχές σε δισκοβολία, 200μ. Γυναικών και τριπλούν Ανδρών.

Στη δισκοβολία θα αγωνιστεί η Αναγνωστοπούλου, ενώ στα 200μ. Γυναικών την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Στο τριπλούν Ανδρών, τα ελληνικά χρώματα θα εκπροσωπήσουν οι Ανδρικόπουλος, Πανταζής και Τσιάμης, με στόχο μια ακόμη καλή παρουσία στη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πρωί

12:35 100μ δέκαθλου ανδρών προκριματικές σειρές

12:40 Δισκοβολία γυναικών προκριματικός Α γκρουπ (Αναγνωστοπούλου)

13:05 400μ γυναικών 1ος γύρος

13:20 Μήκος δέκαθλου ανδρών Α/Β γκρουπ

13:40 200μ γυναικών 1ος γύρος (Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά)

14:00 Δισκοβολία γυναικών προκριματικός Β γκρουπ (Αναγνωστοπούλου)

14:20 800μ ανδρών ημιτελικοί

14:40 Σφαιροβολία δέκαθλου ανδρών Α/Β γκρουπ

14:55 400μ εμπόδια ανδρών ημιτελικοί

Απόγευμα

21:05 Ύψος δέκαθλου ανδρών Α/Β γκρουπ

21:45 Σφυροβολία γυναικών τελικός

21:55 110μ εμπόδια ανδρών ημιτελικοί

22:20 200μ γυναικών ημιτελικοί

22:40 Τριπλούν ανδρών προκριματικός Α/Β γκρουπ (Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης)

22:50 400μ ανδρών τελικός

23:08 400μ εμπόδια γυναικών τελικός

23:22 400μ δέκαθλου ανδρών προκριματικές σειρές

23:47 110μ εμπόδια ανδρών τελικός