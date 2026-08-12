Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας
Μετά το χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Μπέρμιγχαμ και τον τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο του Μίλτου Τεντόγλου, η ελληνική αποστολή συνεχίζει την προσπάθειά της, με σημαντικές συμμετοχές την τρίτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
Μετά την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και τον νέο θρίαμβο του Μίλτου Τεντόγλου, η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.
Ο Έλληνας πρωταθλητής πανηγύρισε το τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο, γράφοντας ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην καριέρα του.
Την τρίτη ημέρα της διοργάνωσης, η ελληνική αποστολή έχει σημαντικές συμμετοχές σε δισκοβολία, 200μ. Γυναικών και τριπλούν Ανδρών.
Στη δισκοβολία θα αγωνιστεί η Αναγνωστοπούλου, ενώ στα 200μ. Γυναικών την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Στο τριπλούν Ανδρών, τα ελληνικά χρώματα θα εκπροσωπήσουν οι Ανδρικόπουλος, Πανταζής και Τσιάμης, με στόχο μια ακόμη καλή παρουσία στη διοργάνωση.
Το πρόγραμμα της ημέρας:
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρωί
12:35 100μ δέκαθλου ανδρών προκριματικές σειρές
12:40 Δισκοβολία γυναικών προκριματικός Α γκρουπ (Αναγνωστοπούλου)
13:05 400μ γυναικών 1ος γύρος
13:20 Μήκος δέκαθλου ανδρών Α/Β γκρουπ
13:40 200μ γυναικών 1ος γύρος (Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά)
14:00 Δισκοβολία γυναικών προκριματικός Β γκρουπ (Αναγνωστοπούλου)
14:20 800μ ανδρών ημιτελικοί
14:40 Σφαιροβολία δέκαθλου ανδρών Α/Β γκρουπ
14:55 400μ εμπόδια ανδρών ημιτελικοί
Απόγευμα
21:05 Ύψος δέκαθλου ανδρών Α/Β γκρουπ
21:45 Σφυροβολία γυναικών τελικός
21:55 110μ εμπόδια ανδρών ημιτελικοί
22:20 200μ γυναικών ημιτελικοί
22:40 Τριπλούν ανδρών προκριματικός Α/Β γκρουπ (Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης)
22:50 400μ ανδρών τελικός
23:08 400μ εμπόδια γυναικών τελικός
23:22 400μ δέκαθλου ανδρών προκριματικές σειρές
23:47 110μ εμπόδια ανδρών τελικός