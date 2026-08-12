Αντετοκούνμπο για Christmas Day: «Είμαι ενθουσιασμένος, θα δώσω παράσταση, θα πάρω και τη νίκη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς μετακόμισε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ και ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη φετινή Christmas Day του NBA.

Η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα θα αντιμετωπίσει τους Μπόστον Σέλτικς στο TD Garden, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα του μπασκετικού κόσμου.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός πως θα αγωνιστεί ξανά ανήμερα των Χριστουγέννων, κάτι που δεν είχε συμβεί για αρκετό διάστημα.

Όσα είπε ο Αντετοκούνμπο:

«Αυτό θα είναι διασκεδαστικό. Δεν έχω παίξει τα Χριστούγεννα για αρκετό καιρό τώρα, NBA. Έλα τώρα. Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που θα δώσω στους φιλάθλους λίγη συγκίνηση. Μου αρέσει επίσης να είμαι σπίτι με τα παιδιά μου τα Χριστούγεννα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό παιδί που ανοίγει το δώρο του και μετά να ανάβει την τηλεόραση και να βλέπει αγώνες NBA. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό και θα δώσω παράσταση. Θα πάρω και τη νίκη επίσης».