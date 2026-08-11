NBA: Χριστούγεννα με Γιάννη, ΛεΜπρόν και μεγάλες μάχες

Η Christmas Day του NBA αναμένεται και τη σεζόν 2026/27 να προσφέρει πλούσιο θέαμα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αρκετές αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.

Με έντονο ελληνικό χρώμα θα είναι η ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μαϊάμι Χιτ θα ταξιδέψουν στη Βοστώνη για να αντιμετωπίσουν τους Σέλτικς. Η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι «Κέλτες» είχαν εκφράσει στο παρελθόν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ.

Στο Madison Square Garden, οι Νιου Γιορκ Νικς θα υποδεχθούν τους Σαν Αντόνιο Σπερς, σε μια αναμέτρηση που θυμίζει τις μεγάλες περσινές μάχες των δύο ομάδων στους τελικούς.

Ξεχωριστή θα είναι και η επιστροφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες, αυτή τη φορά ως αντίπαλος των Λέικερς, καθώς οι Φιλαδέλφεια 76ερς θα αντιμετωπίσουν τους «λιμνανθρώπους».

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν η αναμέτρηση των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αλλά και η μεγάλη μάχη ανάμεσα στους Στεφ Κάρι και Νίκολα Γιόκιτς, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να αντιμετωπίζουν τους Ντένβερ Νάγκετς.