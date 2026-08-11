Πώς ο Spider-Man έγινε πιο γυμνασμένος από ποτέ: Από τον Tobey Maguire στον Tom Holland

Ο Peter Parker δεν δημιουργήθηκε ποτέ για να θυμίζει τον Thor ή τον Hulk, καθώς δύναμή του δεν προερχόταν από ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο, αλλά από ένα... ραδιενεργό δάγκωμα αράχνης. Ήταν ένας αδύνατος, κάπως αμήχανος έφηβος που απέκτησε superpowers, χωρίς να χάσει ποτέ την εικόνα του καθημερινού ανθρώπου.

Γι' αυτό και για πολλά χρόνια οι ηθοποιοί που τον υποδύθηκαν δεν χρειάστηκε ποτέ να αποκτήσουν σώμα bodybuilder. Ο Spider-Man ήταν πάντα ο πιο «γήινος» από όλους τους υπερήρωες. Ευκίνητος, αθλητικός, ευλύγιστος. Τελευταία, ωστόσο, κάτι δείχνει να έχει αλλάξει.

Στο το Spider-Man: Brand New Day, ο Tom Holland εμφανίζεται πιο μυώδης από ποτέ, σηματοδοτώντας ίσως τη μεγαλύτερη σωματική μεταμόρφωση που έχουμε δει στον χαρακτήρα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.

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Από την εποχή του spandex...

Ο Nicholas Hammond, ο πρώτος Spider-Man της τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του '70, προέρχεται από μια εποχή όπου κανείς δεν περίμενε από έναν υπερήρωα να έχει σώμα εξωφύλλου fitness περιοδικού. Η στολή ήταν απλώς μια στολή και όχι ένας τρόπος να αναδειχθούν ώμοι, στήθος και κοιλιακοί.

Το ίδιο ίσχυε, σε μεγάλο βαθμό, και για τον Tobey Maguire όταν φόρεσε τη μάσκα το 2002.

Τότε, η μεταμόρφωσή του είχε προκαλέσει αίσθηση, καθώς μέσα σε έξι μήνες προπόνησης απέκτησε ένα καλογυμνασμένο, αθλητικό σώμα που για τα δεδομένα της εποχής έμοιαζε εντυπωσιακό. Σήμερα, όμως, αν έβλεπες τις ίδιες φωτογραφίες χωρίς να γνωρίζεις την ιστορία τους, πιθανότατα δεν θα τις χαρακτήριζες καν «superhero physique».

Και αυτό λέει περισσότερα για το πώς άλλαξε το Hollywood παρά για τον ίδιο.

Ο Maguire δούλεψε με τον γνωστό γυμναστή Duffy Gaver, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε έλξεις, push-ups, καθίσματα, κωπηλατικές ασκήσεις και κυκλική προπόνηση αν και η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η διατροφή, καθώς ο ηθοποιός ήταν χορτοφάγος και έπρεπε να καλύψει τις ανάγκες του σε πρωτεΐνη μέσα από συμπληρώματα και ειδικά σχεδιασμένα γεύματα.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν ένα υπερβολικά μυώδες σώμα, αλλά ακριβώς όσο χρειαζόταν για να πιστέψεις ότι ο Peter Parker έγινε... Spider-Man.

Ο πιο αθλητικός Spider-Man

Η ιστορία με τον Andrew Garfield κινήθηκε σε ακόμη πιο «λεπτή» γραμμή, καθώς ήταν ψηλότερος, πιο λιπόσαρκος και με έντονη έμφαση στην ευκινησία, έμοιαζε περισσότερο με παρκουρίστα παρά με bodybuilder. Οι ώμοι και τα χέρια του ήταν γυμνασμένα, αλλά ποτέ δεν αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της εικόνας του.

Ήταν ίσως ο Spider-Man που πλησίασε περισσότερο την αυθεντική φιγούρα των comics, δηλαδή, ένας ήρωας που νικά χάρη στην ταχύτητα, τα αντανακλαστικά και την ευλυγισία του, και όχι επειδή γεμίζει το κάδρο με μυϊκή μάζα.

Και μετά ήρθε ο Tom Holland

Όταν ο Tom Holland εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως Spider-Man, το σώμα του ταίριαζε απόλυτα στον χαρακτήρα.

Η εμπειρία του στη γυμναστική, τον χορό, το parkour και την πυγμαχία του χάριζε ένα λειτουργικό, αθλητικό κορμί, ιδανικό για τις απαιτητικές ακροβατικές σκηνές. Με το πέρασμα των χρόνων, όμως, άλλαζε και η φιλοσοφία των υπερηρωικών ταινιών.

Για το Spider-Man: Brand New Day, ο Holland αποφάσισε να αυξήσει αισθητά τη μυϊκή του μάζα και όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, στόχος του ήταν να γεμίσει φυσικά τη στολή, ώστε να μην χρειάζεται τα επιπλέον προστατευτικά ή η ψηφιακή επεξεργασία που χρησιμοποιείται συχνά στις υπερηρωικές παραγωγές.

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https://www.instagram.com/p/DblfmTEobA5/

Το πρόγραμμα του συνδύασε ασκήσεις με το βάρος του σώματος, προπόνηση με γιλέκο βαρών και κλασικό bodybuilding, ώστε να αποκτήσει περισσότερο όγκο χωρίς να χάσει την εκρηκτικότητα και την ευκινησία που απαιτεί ο ρόλος.

Όταν αλλάζει ο Spider-Man, αλλάζει και το Hollywood

Η εξέλιξη του Spider-Man είναι κάτι περισσότερο από μια αλλαγή στη σωματική διάπλαση των ηθοποιών, αλλά ουσιαστικά αποτελεί τον καθρέφτη του ίδιου του Hollywood.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αρκούσε να είσαι καλογυμνασμένος, σήμερα, οι κάμερες υψηλής ανάλυσης, τα social media και η εμμονή της κινηματογραφικής βιομηχανίας με το «τέλειο» σώμα έχουν ανεβάσει τον πήχη σε επίπεδα που πριν από είκοσι χρόνια θα θεωρούνταν υπερβολικά.

Ο Spider-Man ήταν πάντα ο υπερήρωας που έμοιαζε περισσότερο με όλους εμάς, αλλά κοιτάζοντας, τον Tom Holland στο Brand New Day, δύσκολα μπορείς να μη σκεφτείς ότι ακόμη και ο πιο ανθρώπινος ήρωας της Marvel έχει πλέον υποκύψει στη νέα πραγματικότητα του Hollywood.