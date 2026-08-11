ΠΑΕ Καλαμάτα: «Ουδέποτε υπήρξε επεισόδιο με τον Αχιλλέα Μπέο»

Με ανακοίνωση της η «μαύρη θύελλα» διαψεύδει το «ντου» του Αχιλλέα Μπέου στον πάγκο της ομάδας, στο περιθώριο του φιλικού των δύο ομάδων. Μάλιστα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα τόνισε ότι πρόκειται για ένα «δήθεν» επεισόδιο, χαρακτηρίζοντας το ως «αποκύημα φαντασίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η φαντασία δεν είναι ρεπορτάζ.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα διαψεύδει κατηγορηματικά και στο σύνολό του το δημοσίευμα του site Sportstonoto, σύμφωνα με το οποίο δήθεν υπήρξε «επεισόδιο» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μεταξύ του Δημάρχου Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέου και στελεχών της ΠΑΕ Καλαμάτα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ουδέποτε συνέβη. Είναι αποκύημα φαντασίας του συντάκτη και δεν έχει την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

Δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο, καμία ένταση, καμία αντιπαράθεση και φυσικά κανένα από τα γεγονότα που περιγράφονται με τρόπο που παραπέμπει σε δήθεν «αποκλειστικό» ρεπορτάζ.

Είναι μάλιστα απορίας άξιον πώς ένα Μέσο ενημέρωσης επιλέγει να κατασκευάσει ένα ανύπαρκτο περιστατικό, τη στιγμή που η πραγματικότητα στο Πανθεσσαλικό είναι εντελώς διαφορετική. Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στον Βόλο για ένα διήμερο τουρνουά που διεξάγεται για φιλανθρωπικό σκοπό και θέλει να ευχαριστήσει δημόσια την Διοίκηση και τα στελέχη του Βόλου και προσωπικά τον Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο για την εξαιρετική φιλοξενία που παρέχουν στη μεσσηνιακή ομάδα. Η Καλαμάτα φιλοξενείται στον Βόλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε ένα τουρνουά που υπηρετεί έναν σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό σκοπό. Και μάλιστα, στον πρώτο της αγώνα, η Καλαμάτα επικράτησε του Βόλου, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Και αυτό θα περίμενε κανείς να αποτελεί το αντικείμενο ενός αθλητικού ρεπορτάζ.

Αντί γι’ αυτό, το Sportstonoto επέλεξε να ασχοληθεί με ένα ανύπαρκτο επεισόδιο, το οποίο ουδέποτε συνέβη και αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα σέβεται απολύτως την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα κάθε Μέσου να ασκεί κριτική. Η ελευθερία της ενημέρωσης, όμως, δεν σημαίνει ελευθερία κατασκευής γεγονότων.

Καλούμε, λοιπόν, το συγκεκριμένο Μέσο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν αναφέρεται στην ΠΑΕ Καλαμάτα, στα στελέχη της και σε ανθρώπους που τη φιλοξενούν. Γιατί άλλο η δημοσιογραφική κριτική και άλλο η κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών για τη δημιουργία εντυπώσεων. Η ΠΑΕ Καλαμάτα δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις ούτε να παρουσιάζει τη φαντασία ως πραγματικότητα.

Η αλήθεια είναι μία και είναι πολύ απλή: Στον Βόλο η Καλαμάτα αγωνίζεται, κερδίζει, συμμετέχει σε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά και φιλοξενείται άψογα. Επεισόδιο δεν υπήρξε. Τελεία».