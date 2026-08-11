Στο MLS και τη Μόντρεαλ συνεχίζει την καριέρα του ο Αλέξις Σάντσες

Ο Αλέξις Σάντσες ετοιμάζεται να αφήσει την Ευρώπη και να μετακομίσει στον Καναδά για λογαριασμό της Μόντρεαλ FC.

Ο 37χρονος Χιλιανός επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Σεβίλλη και βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την καναδική ομάδα για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας δύο ετών, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Ο Σάντσες βρίσκεται στην Ευρώπη από το 2008, έχοντας πραγματοποιήσει μία σπουδαία διαδρομή στα κορυφαία πρωταθλήματα της ηπείρου.

Στην πολυετή καριέρα του φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Ουντινέζε, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ, Μαρσέιγ και Σεβίλλης, κατακτώντας σημαντικούς τίτλους και αφήνοντας το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.