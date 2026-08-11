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ΠΑΟΚ: Παρουσίασε την τέταρτη εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την τέταρτη εμφάνισή του για τη νέα σεζόν, με το ανοιχτό μπλε να κυριαρχεί στο σχέδιο.

ΠΑΟΚ: Παρουσίασε την τέταρτη εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27
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Ο ΠΑΟΚ αποκάλυψε την τέταρτη εμφάνισή του για τη νέα σεζόν, παρουσιάζοντας μέσω ανάρτησης στο Χ το σχέδιο και τα χρώματα της νέας φανέλας.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχωρίζει για το έντονο ανοιχτό μπλε χρώμα, το οποίο κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της φανέλας. Πρόκειται για μια αρκετά διαφορετική επιλογή σε σχέση με τα παραδοσιακά ασπρόμαυρα χρώματα του «Δικεφάλου», με τον σύλλογο να επιλέγει ένα πιο πρωτότυπο design για την τέταρτη εμφάνισή του.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ συνόδευσε την παρουσίαση με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Μπλε φανέλα. Ίδια ψυχή. ΠΑΟΚ».

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