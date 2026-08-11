Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Πρόκριση για Μέρλο και Μίτα στον τελικό του ύψους

Η Ελλάδα θα έχει δύο εκπροσώπους στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, καθώς τόσο ο Αντώνης Μέρλος όσο και ο Αντρέας Μίτα πήραν το εισιτήριο για την τελική φάση.

Ο Μέρλος χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να περάσει τα 2,23μ., ενώ ο Μίτα ξεπέρασε με την πρώτη τα 2,19μ.. Στη συνέχεια, όμως, δεν κατάφερε να περάσει τα 2,23μ., αποτυγχάνοντας και στις τρεις προσπάθειές του.

Παρά τις διαφορετικές επιδόσεις τους, αμφότεροι βρίσκονται στην 13άδα του τελικού, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 21:00.