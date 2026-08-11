· Λάρισα

ΑΕΛ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Γκούμα

Η ΑΕΛ Novibet ενίσχυσε τη θέση του τερματοφύλακα, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Γκούμα.

ΑΕΛ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Γκούμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Λάρισα θα συνεχίσει την καριέρα του ο 22χρονος Έλληνας τερματοφύλακας Δημήτρης Γκούμας, καθώς η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Γκούμα

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει κι επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον ταλαντούχο τερματοφύλακα Δημήτρη Γκούμα.

Γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2003 στη Λάρισα. Τα πρώτα βήματα επαγγελματικά τα πραγματοποίησε στη Γερμανία στις ομάδες Τσβικάου και Γκρόιτερ Φιρτ. Είχε ένα πέρασμα από την Φινλανδία ενώ αγωνίστηκε επίσης στην ΑΕΚ Β’ και στο Αιγάλεω.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια με ευχές για Yγεία και πολλές επιτυχίες!

Καλή αρχή Δημήτρη!».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:36 CONFERENCE LEAGUE

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Εκπλήξεις στην «πράσινη» ενδεκάδα

19:33 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Με πέντε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας

19:16 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα για τον Τάχα Άλι – Χωρίς απρόοπτα η προπόνηση

19:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Έκανε δικό της τον Ουσμάν Ντιομαντέ

18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τρίκαλα – ΑΕΛ: Live streaming το θεσσαλικό ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία στο Κύπελλο Ελλάδας

18:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ενίσχυση με Νάστοβ στο τεχνικό τιμ

18:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket U16: Στα προημιτελικά η Εθνική Παίδων – Νίκησε τη Σλοβενία!

18:13 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός

18:00 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»

17:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Συμφωνία ΚΑΕ και Α.Σ. ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πυλαίας

17:51 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας: Το ματς που θα «βγάλει» τον αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League

17:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παρελθόν ο Μπούτσκος από τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας