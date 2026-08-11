ΑΕΛ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Γκούμα

Στη Λάρισα θα συνεχίσει την καριέρα του ο 22χρονος Έλληνας τερματοφύλακας Δημήτρης Γκούμας, καθώς η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Γκούμα

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει κι επίσημα την έναρξη συνεργασίας με τον ταλαντούχο τερματοφύλακα Δημήτρη Γκούμα.

Γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2003 στη Λάρισα. Τα πρώτα βήματα επαγγελματικά τα πραγματοποίησε στη Γερμανία στις ομάδες Τσβικάου και Γκρόιτερ Φιρτ. Είχε ένα πέρασμα από την Φινλανδία ενώ αγωνίστηκε επίσης στην ΑΕΚ Β’ και στο Αιγάλεω.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια με ευχές για Yγεία και πολλές επιτυχίες!

Καλή αρχή Δημήτρη!».