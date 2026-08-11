Ανδρούτσος: «Το μυαλό μας στην κατάκτηση της κούπας»

Ο Θανάσης Ανδρούτσος τοποθετήθηκε ενόψει του αυριανού τελικού Super Cup, μεταξύ του ΟΦΗ και της ΑΕΚ, σχολιάζοντας την ευρωπαϊκή έξοδο των Κρητικών αλλά και την πιθανότητα κατάκτησης του τίτλου από την ομάδα του.

Αναλυτικά δήλωσε:

Για την κατάκτηση του Κυπέλλου και το Super Cup: «Σίγουρα αυτό που κάναμε είναι ιστορικό. Στο παρελθόν, όμως, το Κύπελλο. Κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι. Η κατάκτηση του Κυπέλλου εξασφάλισε την Ευρώπη, αλλά το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι ο τελικός θα γίνει στο Ηράκλειο: «Είναι σημαντικό γεγονός. Ήμασταν και πέρυσι στον τελικό, δεν τα καταφέραμε και έχουμε ξανά την ευκαιρία. Ο κόσμος στους δύο τελικούς Κυπέλλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλη προσπάθεια. Φέτος θα είναι εδώ μαζί μας, στο γήπεδο, για να μας στηρίξει».

Για την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων: «Είναι σίγουρα όμορφο να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Είναι καιρός να γίνεται αυτό χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και επεισόδια. Εμάς μας χαροποιεί και είναι ωραίο να το βλέπουμε».

Για το πού μπορεί να κριθεί ο τελικός, όντας το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν: «Νομίζω, αφού είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, θα κριθεί στη δουλειά της προετοιμασίας των δύο ομάδων. Ξεκινάμε από το μηδέν και ας κερδίσει ο καλύτερος».

Για το γεγονός ότι είναι ο τέταρτος τελικός του ΟΦΗ σε μικρό χρονικό διάστημα: «Είναι κάτι σπουδαίο, μας δίνει βάρος και κίνητρο. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε τα προηγούμενα ματς. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι».