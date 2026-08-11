Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ και τελικός για τον Μάρκο στα 800μ. ελεύθερο

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Δημήτρη Μάρκου στα προκριματικά των 800μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στη δεύτερη θέση της σειράς του με χρόνο 7:47.26, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Παράλληλα, ο Μάρκος εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τετάρτης (21:03), έχοντας την πέμπτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών.

Αντίθετα, ο Βασίλης Κακουλάκης δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε στην ένατη θέση της σειράς του με 7:58.65, επίδοση που τον κατέταξε στη 17η θέση της συνολικής κατάταξης.