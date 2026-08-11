ΤΣΣΚΑ 1948-Παναθηναϊκός: Το πλάνο πρόκρισης του Νίστρουπ

Στον πρώτο αγώνα, του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε ούτε να επιβεβαιώσει τη δεδομένη ανωτερότητά του, πάνω στο χορτάρι, αλλά ούτε και να πάρει το αποτέλεσμα που σε μεγάλο βαθμό του του εξασφάλιζε ένα μεγάλο πλεονέκτημα πρόκρισης. Αντιθέτως, την προηγούμενη εβδομάδα, οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ αρκέστηκαν σε ένα καλό 25λέπτο και στη συνέχεια έδωσαν το δικαίωμα στην ομάδα της ΤΣΣΚΑ 1948 να πιστέψει πως μπορεί να πετύχει μια… ιστορική για τα δεδομένα της πρόκριση.

Είναι απόλυτα φυσιολογικό, τη δεδομένη χρονική στιγμή, να μην έχει σημασία το ποδόσφαιρο που παίζει μια ομάδα, αλλά να παίρνει τις προκρίσεις, όμως για να γίνει αυτό οι παίκτες του Νίστρουπ θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού το γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους, συνεχίζοντας να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές του και όπως όλα δείχνουν δε θα προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στην ενδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης.

Οι 3 αλλαγές και ο Λιβάι που μπορεί να κάνει τη διαφορά

Ο Νίστρουπ θα συνεχίσει με το κλασικό και αγαπημένο του 4-2-3-1 και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν το πολύ τρεις αλλαγές στο βασικό σχήμα, σε σχέση με αυτό που παρατάχθηκε στον πρώτο αγώνα του ζευγαριού. Ο λόγος για το δεξί άκρο της άμυνας όπου είναι δεδομένο ότι εκεί θα βρεθεί ο Γιώργος Κάτρης, στη θέση του τιμωρημένου Τριαντάφυλλο Τσάπρα, στη θέση των χαφ όπου ο Άνταμ Τσέριν αναμένεται να πάρει τη θέση του Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ αυτό που αναμένεται να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το τι θα αποφασίσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το δεξί φτερό της επίθεσης. Εκεί όπου οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον προπονητή του Παναθηναϊκού να δίνει φανέλα βασικού στον Λιβάι Γκαρσία στην παρθενική του εμφάνιση με το τριφύλλι στο στήθος.

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Έτσι, ο Ινιάκι Πένια αναμένεται να βρεθεί και αυτή τη φορά κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Κάτρης δεξιά στην άμυνα, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά και τους Στέφαν Ντε Φράι και Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να αποτελούν το κεντρικό δίδυμο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή σε έναν πιο καθαρό ρόλο «εξαριού» θα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ενώ λίγο πιο μπροστά του αναμένεται να ξεκινήσει ο Άνταμ Τσέριν, παίρνοντας τη θέση από τον Πέδρο Τσιριβέγια

Από εκεί και πέρα ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, που έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις, δεδομένα θα ξεκινήσει σε θέση «10», με τον Σαντίνο Αντίνο να έχει «καπαρωμένη» τη θέση στην αριστερή μεριά της επίθεση. Στα δεξιά όμως όλα είναι ανοικτά καθώς από τη μία ο Φακούντο Πελίστρι έχει προβάδισμα σε σχέση με τον Ανάς Ζαρουρί, αλλά αυτή τη στιγμή πιο πιθανή είναι η συμμετοχή του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού έχει προλάβει να δείξει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Στη κορυφή της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ο Ελμίν Ραστόντερ, με τη σημαντική διαφορά σε σχέση με το πρώτο ματς να είναι το ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά έχει στη διάθεσή του και τους Τετέι, Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία.