Φενέρμπαχτσε: Συμφώνησε με τη Νάπολι για τον Λουκάκου

Την Ιταλία και τη Νάπολι ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Φενέρμπαχτσε.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έφτασε σε συμφωνία με τη Νάπολι για την απόκτηση του 33χρονου επιθετικού, με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, ο Λουκάκου έχει ήδη περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Συνολικά, ο Λουκάκου έχει καταγράψει 170 συμμετοχές στη Serie A, έχοντας πετύχει 85 γκολ και μοιράσει 30 ασίστ.