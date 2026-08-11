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Η Άρσεναλ ενδιαφέρεται για τον Πέδρο Νέτο, 70 εκατ. λίρες ζητάει η Τσέλσι

Η Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Πέδρο Νέτο και έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Πορτογάλου εξτρέμ της Τσέλσι. Οι «μπλε», πάντως, δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν εύκολα, καθώς φέρονται να ζητούν 70 εκατ. λίρες.

Η Άρσεναλ ενδιαφέρεται για τον Πέδρο Νέτο, 70 εκατ. λίρες ζητάει η Τσέλσι
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Η Άρσεναλ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Πέδρο Νέτο, καθώς οι «κανονιέρηδες» έχουν έρθει σε επαφή με την πλευρά του Πορτογάλου εξτρέμ της Τσέλσι.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η ομάδα του Λονδίνου έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με το περιβάλλον του 26χρονου ποδοσφαιριστή, προκειμένου να διερευνήσει τις προϋποθέσεις μιας πιθανής μεταγραφής.

Η Τσέλσι δεν δείχνει πρόθυμη να παραχωρήσει τον διεθνή Πορτογάλο και, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, έχει θέσει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις για την πώλησή του. Συγκεκριμένα, οι «μπλε» φέρονται να αξιώνουν 70 εκατομμύρια λίρες.

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