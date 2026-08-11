ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Έχω ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ στα σκαριά, θα είναι φοβερό»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τουλάχιστον ακόμη μία σεζόν, όμως φαίνεται πως παράλληλα προετοιμάζει ήδη το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του, αυτή τη φορά μπροστά από τις κάμερες.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ αποκάλυψε σε δημόσια εμφάνισή του πως βρίσκεται στα σκαριά ένα ντοκιμαντέρ για την καριέρα του, χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχω ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ στα σκαριά. Θα είναι φοβερό, όταν το τελειώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεμπρόν.

Το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες πως ο ΛεΜπρόν και το ESPN βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για μία σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία θα καταγράφει από κοντά το τελευταίο κεφάλαιο της σπουδαίας καριέρας του.

Το πρότζεκτ αναμένεται να περιλαμβάνει αποκλειστικό και ανέκδοτο υλικό από τις τελευταίες σεζόν του «βασιλιά», αλλά και στιγμές από ολόκληρη την καριέρα του που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, ο παραγωγός του NBA Entertainment, Άντι Τόμπσον, φέρεται να καταγράφει τον Τζέιμς εδώ και αρκετό καιρό. Ο Τόμπσον είχε εργαστεί ως βασικός βιντεογράφος στο «The Last Dance», τη δημοφιλή σειρά ντοκιμαντέρ που κατέγραψε την τελευταία σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς.

Το πότε θα κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ παραμένει άγνωστο και πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το πότε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο «βασιλιάς» υπέγραψε τον Ιούλιο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους Σίξερς, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα να αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τη Φιλαδέλφεια ως το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του, γεγονός που κάνει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ακόμη πιο ενδιαφέρον για τους φίλους του NBA.