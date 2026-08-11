Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο ο Βαζαίος

Χωρίς πρόκριση στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Ανδρέας Βαζαίος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συμμετείχε στη 10η και τελευταία προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην ένατη θέση με χρόνο 48,86’’.

Η συγκεκριμένη επίδοση τον κατέταξε στην 30ή θέση της συνολικής κατάταξης, με τον τελευταίο χρόνο που έδωσε την πρόκριση στα απογευματινά ημιτελικά να είναι 48,50’’.

Έτσι, ο Βαζαίος έμεινε εκτός συνέχειας του αγωνίσματος, χάνοντας την πρόκριση για μόλις 36 εκατοστά του δευτερολέπτου.