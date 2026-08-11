Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο ο Βαζαίος
Ο Ανδρέας Βαζαίος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καθώς τερμάτισε στην 30ή θέση της συνολικής κατάταξης με χρόνο 48,86’’.
Χωρίς πρόκριση στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Ανδρέας Βαζαίος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
Ο Έλληνας πρωταθλητής συμμετείχε στη 10η και τελευταία προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην ένατη θέση με χρόνο 48,86’’.
Η συγκεκριμένη επίδοση τον κατέταξε στην 30ή θέση της συνολικής κατάταξης, με τον τελευταίο χρόνο που έδωσε την πρόκριση στα απογευματινά ημιτελικά να είναι 48,50’’.
Έτσι, ο Βαζαίος έμεινε εκτός συνέχειας του αγωνίσματος, χάνοντας την πρόκριση για μόλις 36 εκατοστά του δευτερολέπτου.