ΕΟΚ: «Λόγω Χιτ δεν έρχεται ο Γιάννης»

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με συμπληρωματική της ανακοίνωση θέλησε να δώσει την εξήγησή της για την απουσία του παίκτη των Μαιάμι Χιτ.

ΕΟΚ: «Λόγω Χιτ δεν έρχεται ο Γιάννης»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δε θα ενισχύσει τις προσπάθειες των παικτών της Εθνικής ομάδας, στα επόμενα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με την ΕΟΚ μέσω διευκρινιστική της ανακοίνωση να τονίζει ότι ο Αντετοκούνμπο δε θα είναι παρών λόγω… των Μαιάμι Χιτ. Τι ανέφερε η ΕΟΚ για τους παίκτες του NCAA.

Αναλυτικά:

Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο».

COMMENTS
LATEST NEWS
11:59 EUROPA LEAGUE

Sold Out ανακοίνωσε η Άντερλεχτ για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

11:47 NBA

ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Έχω ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ στα σκαριά, θα είναι φοβερό»

11:37 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο ο Βαζαίος

11:19 MVP

Όσο μεγαλώνει ο μύθος του Τεντόγλου, τόσο πιο απλός παραμένει ο ίδιος

11:12 ΣΠΟΡ

Η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

11:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η απάντηση του Φρανσίσκο για τη βαριά ήττα της Γαλλίας από το Μάρεϊ Στέιτ

10:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Κρήτη για την πρώτη κούπα η ΑΕΚ

10:41 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εισιτήρια για τη ρεβάνς και από το ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες

10:35 MUNDOBASKET

ΕΟΚ: «Λόγω Χιτ δεν έρχεται ο Γιάννης»

10:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Σλοβενία: Για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket U16

10:33 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Με Καλάθη και Ντόρσεϊ οι κλήσεις του Σπανούλη για το παράθυρο του Αυγούστου

10:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Διακόπτει επ' αόριστον την καριέρα του, σύμφωνα με το Footmercato

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας