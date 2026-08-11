Λιονέλ Μέσι: Διακόπτει επ' αόριστον την καριέρα του, σύμφωνα με το Footmercato

Ο Λιονέλ Μέσι, μετά τον θάνατο του πατέρα του, πήρε την απόφαση να διακόψει επ' αόριστον την καριέρα του, σύμφωνα με το γαλλικό Footmercato.

Λιονέλ Μέσι: Διακόπτει επ' αόριστον την καριέρα του, σύμφωνα με το Footmercato
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Tο Footmercato κάνει λόγο για απόφαση του Λιονέλ Μέσι να διακόψει επ' αόριστον την αγωνιστική του καριέρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει επηρεαστεί βαθιά από τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέσι, και επιθυμεί να παραμείνει κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το Footmercato αναφέρει πως ο 39χρονος δεν έχει αποφασίσει πότε θα επιστρέψει στη δράση, με το ποδόσφαιρο να περνά προσωρινά σε δεύτερη μοίρα. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του Μέσι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι.

Παράλληλα, το Footmercato επικαλείται δημοσιεύματα του αργεντίνικου Τύπου, μεταξύ άλλων και το «Doble Amarilla», σύμφωνα με τα οποία ο Μέσι έχει αποφασίσει να αφήσει στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προκειμένου να πενθήσει και να στηρίξει την οικογένειά του.

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Λιονέλ Μέσι: Διακόπτει επ' αόριστον την καριέρα του, σύμφωνα με το Footmercato

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