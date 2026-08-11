Εθνική Ελλάδας: Με Καλάθη και Ντόρσεϊ οι κλήσεις του Σπανούλη για το παράθυρο του Αυγούστου

Τις κλήσεις του για το προσεχές παράθυρο του Αυγούστου ανακοίνωσε ο Βασίλης Σπανούλης, ενόψει των αγώνων της Εθνικής Ελλάδας για τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027.

Από τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού απουσιάζουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Σλούκας, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της «γαλανόλευκης» μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Εκτός κλήσεων βρίσκονται επίσης οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης, καθώς δεν εξασφάλισαν άδεια από τα κολέγιά τους στο NCAA για να ενισχύσουν την Εθνική.

Στον αντίποδα, ξανά στα «γαλανόλευκα» θα αγωνιστούν ο Νικ Καλάθης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Καλάθης επιστρέφει στην Εθνική για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, ενώ ο Ντόρσεϊ ήταν μέλος της ομάδας που συμμετείχε στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα θα δώσει δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο προσεχές παράθυρο. Αρχικά, στις 28 Αυγούστου στις 19:00, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα, σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου στις 19:00, η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί την Ισπανία στο Telekom Center Athens.

Πριν από τα επίσημα παιχνίδια, η Εθνική θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της και θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στις 22 Αυγούστου και την Κύπρο στις 24 Αυγούστου, με αμφότερα τα παιχνίδια να διεξάγονται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Μαρούσι.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Την ερχόμενη Παρασκευή, 14/8, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τις δύο επικείμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του FIBA World Cup.

Η δεύτερη φάση αρχίζει με την Εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και στο T-Center την Ισπανία (31/8, 19.00), σε έναν όμιλο στον οποίο η εκκίνηση τη βρίσκει με ρεκόρ 3-3 από την πρώτη φάση.

Ο Βασίλη Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.

Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο.

** Στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής προστίθεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ σε αυτή τη διαδικασία προπονήσεων και αγώνων δε θα είναι «παρών» ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος.

Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου,Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Ομηρος Νετζήπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νίκος Περσίδης.