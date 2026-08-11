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Ελλάδα - Σλοβενία: Για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket U16

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στη φάση των «16» του EuroBasket U16 στην Οραντέα.

Ελλάδα - Σλοβενία: Για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket U16
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Η μεγάλη μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά έφτασε για την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στη φάση των «16» του EuroBasket U16, που φιλοξενείται στην Οραντέα.

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στη φάση των ομίλων στην 3η θέση του Γ’ ομίλου, έχοντας ρεκόρ 1-2, ενώ η Σλοβενία κατέλαβε τη 2η θέση του Δ’ ομίλου με 2-1.

Οι δύο ομάδες γνωρίζονται ήδη από την περίοδο της προετοιμασίας, καθώς είχαν αναμετρηθεί στο διεθνές τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία. Εκεί, η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 87-74, παίρνοντας τη νίκη απέναντι στη Σλοβενία.

Πλέον, οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά με πολύ μεγαλύτερο διακύβευμα, καθώς η νικήτρια θα εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Στα προημιτελικά, ο νικητής του ζευγαριού Ελλάδα - Σλοβενία θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Λετονία - Σερβία.

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