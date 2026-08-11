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«Ετοιμάζει πρόταση για Κωνσταντέλια η Γαλατασαράι»

Το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια παραμένει ψηλά στην τουρκική επικαιρότητα, με τον δημοσιογράφο Μπουράκ Ερέν να υποστηρίζει πως η Γαλατασαράι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 23χρονου μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ

«Ετοιμάζει πρόταση για Κωνσταντέλια η Γαλατασαράι»
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Στο επίκεντρο των τουρκικών ΜΜΕ παραμένει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η Γαλατασαράι φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ.

Η σταθερά ανοδική πορεία του 23χρονου άσου και οι γεμάτες εμφανίσεις του με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με την τουρκική ομάδα να έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Μπουράκ Ερέν, η διοίκηση της Γαλατασαράι ετοιμάζει επίσημη πρόταση προς τον ΠΑΟΚ για την παραχώρηση του Κωνσταντέλια.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι «τσιμ-μπομ» παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό την εξέλιξη του Έλληνα μεσοεπιθετικού και έχουν διατηρήσει το όνομά του στη μεταγραφική τους λίστα.

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