Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα με θεσσαλικό ντέρμπι Τρίκαλα - ΑΕΛ

Η νέα σεζόν του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινά σήμερα, με το πρόγραμμα του πρώτου προκριματικού γύρου να περιλαμβάνει ένα θεσσαλικό ντέρμπι.

Τα Τρίκαλα αντιμετωπίζουν την ΑΕΛ Novibet, με τη σέντρα της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένη για τις 17:00.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο AEL FC Arena, καθώς το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Οι αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 17, 18, 19 και 24 Αυγούστου, με τις ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι 11 νικητές των ζευγαριών του δεύτερου προκριματικού γύρου θα πλαισιώσουν τους πέντε εκπροσώπους της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή τις ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ.

Οι 16 ομάδες θα συγκροτήσουν τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Α’ Προκριματικού Γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 11 Αυγούστου

17:00 AEL FC Arena, Τρίκαλα - ΑΕΛ Novibet

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Β’ Προκριματικού Γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

17:00 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Athens Kallithea - Τρικάλα / ΑΕΛ

18:00 Γήπεδο Μακεδονικού Νεάπολης, Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης

21:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Ηρακλής - Βόλος Ν.Π.Σ.

Τρίτη 18 Αυγούστου

17:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος

17:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

17:15 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό