Τραμπ υπέρ Ινφαντίνο: «Τεράστιο λάθος αν η FIFA τον αντικαταστήσει»

Δημόσια στήριξη στον Τζιάνι Ινφαντίνο παρείχε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις για την παραμονή του στην ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με ανάρτησή του, προειδοποίησε πως η FIFA θα έκανε «τεράστιο λάθος» εάν προχωρούσε στην αντικατάσταση του Ινφαντίνο, εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη στήριξή του προς τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ινφαντίνο «φανταστικό» και υποστήριξε πως η απομάκρυνσή του θα είχε αρνητικές συνέπειες για τη FIFA, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον Ινφαντίνο. UEFA, AFC και CONCACAF έχουν εκφράσει έντονη κριτική προς τη διοίκηση της FIFA, με αφορμή την πρόταση για πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ έχουν διατυπωθεί και αιτήματα για την αποχώρησή του.

Όσα ανέφερε ο Τραμπ:

«Η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν έστω και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο.

Είναι φανταστικός, έχοντας μόλις προεδρεύσει στο πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο, με διαφορά τεσσάρων χρόνων, που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Αν φύγει, δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο επιτυχημένο ή κερδοφόρο».