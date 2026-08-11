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ΑΕΚ: Οι Βραζιλιάνοι δημοσίευσαν την πρόταση της Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Ελίασον

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που αποκάλυψε ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Λουίς Κάρλος Ρέτσε, η Ίντερνασιονάλ έχει καταθέσει πρόταση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Νίκλας Ελίασον, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει ενοίκιο 300.000 ευρώ και οψιόν αγοράς 2,8 εκατ. ευρώ.

ΑΕΚ: Οι Βραζιλιάνοι δημοσίευσαν την πρόταση της Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Ελίασον
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Η Ιντερνασιονάλ έχει καταθέσει πρόταση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Νίκλας Ελίασον, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία.

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Λουίς Κάρλος Ρέτσε έφερε στη δημοσιότητα το επίσημο έγγραφο, με την πρόταση της ομάδας από το Πόρτο Αλέγκρε να προβλέπει ενοίκιο δανεισμού ύψους 300.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό προτείνεται να καταβληθεί σε τρεις δόσεις: 100.000 ευρώ έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, 50.000 ευρώ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026 και 150.000 ευρώ έως το τέλος Ιουνίου 2027.

Στη συμφωνία που προτείνει η Ίντερνασιονάλ προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε περίπτωση που η βραζιλιάνικη ομάδα αποφασίσει να ενεργοποιήσει την οψιόν, το ποσό που θα καταλήξει στα ταμεία της ΑΕΚ ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, λόγω του συμψηφισμού με τα χρήματα που θα έχουν ήδη καταβληθεί για τον δανεισμό.

Η εξόφληση του ποσού προτείνεται να γίνει σε τέσσερις δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται έως τον Απρίλιο του 2029.

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