ΑΕΚ: Η Ιντερνασιονάλ έκανε πρόταση για δανεισμό του Ελίασον – Όσα αναφέρουν στη Βραζιλία

Νέο σενάριο από τη Βραζιλία για τον Νίκλας Ελίασον, καθώς ο Σουηδός μεσοεπιθετικός φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Ιντερνασιονάλ.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Λούκας Ντίας, η Ιντερνασιονάλ έχει καταθέσει πρόταση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του 30χρονου εξτρέμ, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το ενδιαφέρον για τον Ελίασον δεν περιορίζεται στην Ιντερνασιονάλ, καθώς την περίπτωσή του φέρονται να εξετάζουν επίσης η Μποταφόγκο και η Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο Ελίασον δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί και στο παρελθόν έντονα με ομάδες από τη Βραζιλία, λόγω και των ριζών του από τη χώρα.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Athens Kallithea, ο Ελίασον βρέθηκε στην αποστολή, χωρίς ωστόσο να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός, πάντως, είχε ξεκαθαρίσει μετά το φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ ότι υπολογίζει κανονικά τον Σουηδό μεσοεπιθετικό.