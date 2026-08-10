Στο Παρίσι ξανά ο Λούκας Ντιν μετά από 10 χρόνια

Η επιστροφή του Λούκας Ντιν στην Παρί Σεν Ζερμέν είναι πλέον γεγονός, καθώς οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την επανένωση του 33χρονου Γάλλου αριστερού μπακ με την ομάδα του Παρισιού, έπειτα από μία ολόκληρη δεκαετία.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισε να κινηθεί για την απόκτηση του Ντιν από την Άστον Βίλα και ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο έμπειρος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο με την Παρί μέχρι το 2029, επιστρέφοντας έτσι στον σύλλογο όπου είχε αγωνιστεί στο παρελθόν. Παράλληλα, οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να ανέρχονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντιν είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Παρί πριν από αρκετά χρόνια, πριν ακολουθήσει μια σημαντική διεθνής καριέρα. Μετά την αποχώρησή του από το Παρίσι, αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Ρόμα, την Μπαρτσελόνα, την Έβερτον και την Άστον Βίλα, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το μήνυμα του Ντιν στα social media:

«Πόση ευτυχία και περηφάνια να ξαναβρεθώ σ' αυτό το κλαμπ που αντιπροσωπεύει τόσα πολλά για μένα. Είμαι τόσο ευτυχισμένος και περήφανος που επιστρέφω σε αυτό το κλαμπ που βρίσκεται στα βάθη της καρδιάς μου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Πρόεδρο Νάσερ, στον Λουίς Κάμπος και στον κόουτς Ενρίκε για την εμπιστοσύνη τους. Εκτιμώ την τύχη και την ευθύνη να φορέσω ξανά αυτά τα χρώματα. Τώρα έχω μόνο μία λαχτάρα: να ξαναβρώ το "Parc des Princes", την μοναδική ατμόσφαιρα και εσάς, τους φιλάθλους, για να ζήσουμε μαζί νέες μεγάλες στιγμές. Η ιστορία συνεχίζεται… Εδώ είναι το Παρίσι».