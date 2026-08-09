Άρης: Τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της σεζόν 2026/27

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας του μπαίνει ο Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι» θα συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Αυγούστου, προκειμένου να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θα πατήσουν παρκέ για τις πρώτες προπονήσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Άρη περιλαμβάνει αρκετές δυνατές αναμετρήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικό τεστ για την ομάδα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών της.

Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά τον Ηρακλή, τον Βίκο Ιωαννίνων, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο. Στη συνέχεια, ο Άρης θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι, όπου θα τεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η σειρά των φιλικών θα ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των Μαυροσκούφειων, όπου ο Άρης θα αντιμετωπίσει ξανά τον Ηρακλή και στη συνέχεια την Μπαχτσεσεχίρ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα προετοιμασίας εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Τη Δευτέρα 17/08 και την Τρίτη 18/08 οι παίκτες θα υποβληθούν στις καθιερωμένες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Την Τρίτη θα… πατήσουν το παρκέ του «Nick Galis Hall» και από την Τετάρτη 19/08 θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις υψηλού ρυθμού.

Στις 31/08 και 06/09 ο ΑΡΗΣ θα αντιμετωπίσει στο «Nick Galis Hall» τον Ηρακλή και τους Vikos Falkons αντίστοιχα, σε προπονητικούς αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Από τις 11/09 έως τις 13/09, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα πάρει μέρος στο πολύ δυνατό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», στο κλειστό «Τάσος Παπαδόπουλος» της Λευκωσίας, αντιμετωπίζοντας τη Maccabi Tel Aviv (11/09, 18:00) και τη Ερυθρό Αστέρα (13/09, 15:45).

Στις 18/09 ο ΑΡΗΣ θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι, και πάλι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Ο κύκλος των φιλικών αγώνων θα κλείσει στις 20/09 και 22/09, όταν στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια», η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή (20/09) και την Bahcesehir (22/09). Αμφότεροι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ιβανώφειο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΗ

31/08/26: ΑΡΗΣ – Ηρακλής («Nick Galis Hall», κεκλεισμένων των θυρών)

06/09/26: ΑΡΗΣ – Vikos Falkons BC («Nick Galis Hall», κεκλεισμένων των θυρών)

11/09/26: ΑΡΗΣ – Maccabi Tel Aviv (τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», Κύπρος)

13/09/26: ΑΡΗΣ – Crvena Zvezda (τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», Κύπρος)

18/09/26: Crvena Zvezda – ΑΡΗΣ (Βελιγράδι)

20/09/26: Ηρακλής – ΑΡΗΣ (τουρνουά «Μαυροσκούφεια», Ιβανώφειο)

22/09/26: Bahcesehir – ΑΡΗΣ (τουρνουά «Μαυροσκούφεια», Ιβανώφειο)».