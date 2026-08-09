NBA: «Έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός Ντον Νέλσον σε ηλικία 86 ετών

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Ντον Νέλσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, αναφέροντας πως ο θρυλικός προπονητής απεβίωσε ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Νέλσον αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές στην ιστορία του NBA. Σε 31 σεζόν ως προπονητής, πέρασε από τους πάγκους των Μιλγουόκι Μπακς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Νιου Γιορκ Νικς και Ντάλας Μάβερικς, καταγράφοντας συνολικά 1.335 νίκες, επίδοση που τον καθιστά έναν από τους πιο επιτυχημένους τεχνικούς στην ιστορία της λίγκας.

Ο Νέλσον αναδείχθηκε τρεις φορές Προπονητής της Χρονιάς στο NBA, ενώ θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη και την καθιέρωση του small-ball στο σύγχρονο μπάσκετ.

Μπορεί ως προπονητής να μην κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, όμως ως παίκτης πανηγύρισε πέντε πρωταθλήματα NBA με τους Μπόστον Σέλτικς.

Η προσφορά του στο άθλημα αναγνωρίστηκε και με την ένταξή του στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 2012, επισφραγίζοντας μία σπουδαία πορεία τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Ο Ντον Νέλσον αφήνει πίσω του μία τεράστια κληρονομιά και μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία του αμερικανικού μπάσκετ.