Άρης: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 1,5 μήνα ο Νινγκ

Πρόβλημα με τον Μαμαντού Νινγκ στον Άρη. Ο νεαρός Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει για τουλάχιστον 1,5 μήνα, μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό της περασμένης Τετάρτης (5/8) κόντρα στον Πανθρακικό.

Ο Νινγκ, που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή σε εκείνο το ματς, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν μερική ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Η επιστροφή του υπολογίζεται μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη, οπότε και θα έχουν αρχίσει ήδη οι υποχρεώσεις σε Κύπελλο και Super League.