· Άρης

Άρης: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 1,5 μήνα ο Νινγκ

Ο νεαρός Σενεγαλέζος τραυματίστηκε στο φιλικό με τον Πανθρακικό – Τι έδειξαν οι εξετάσεις. 

Άρης: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 1,5 μήνα ο Νινγκ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα με τον Μαμαντού Νινγκ στον Άρη. Ο νεαρός Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει για τουλάχιστον 1,5 μήνα, μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό της περασμένης Τετάρτης (5/8) κόντρα στον Πανθρακικό.

Ο Νινγκ, που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή σε εκείνο το ματς, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν μερική ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Η επιστροφή του υπολογίζεται μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη, οπότε και θα έχουν αρχίσει ήδη οι υποχρεώσεις σε Κύπελλο και Super League.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Παρίσι ξανά ο Λούκας Ντιν μετά από 10 χρόνια

00:53 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Φουλάρει για να «κλείσει» τον Κάσερες της Τουλούζ!

00:07 ΣΠΟΡ

Νέα μεγάλη επιτυχία για την Ιακωβάκη: Χάλκινο μετάλλιο και πανελλήνιο ρεκόρ στο Όρεγκον

23:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κυζιρίδης μετακομίζει στην Τουρκία για την Τσορούμ

23:29 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Κοντά στην απόκτηση του 17χρονου Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν

23:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μόλις 10 λεπτά χρειάστηκε ο Παυλίδης για το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα! (Video)

22:56 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Πλούσια ελληνική δράση από την πρώτη ημέρα

22:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το τελευταίο «αντίο» του Μέσι στον πατέρα του

22:06 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ: Ανατροπή στις καθυστερήσεις πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

21:41 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Με 13 ελληνικές συμμετοχές η πρεμιέρα

21:07 NBA

NBA: «Έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός Ντον Νέλσον σε ηλικία 86 ετών

20:39 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της σεζόν 2026/27

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας