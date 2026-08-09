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ΠΑΟΚ: Εξετάζει την περίπτωση του Τένγκστεντ της Φέγενορντ σύμφωνα με τους Ολλανδούς

Στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, αλλά και της Τραμπζονσπόρ βρίσκεται ο επιθετικός της Φέγενορντ, Κάσπερ Τένγκστεντ, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα.

ΠΑΟΚ: Εξετάζει την περίπτωση του Τένγκστεντ της Φέγενορντ σύμφωνα με τους Ολλανδούς
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Συνεχίζεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, με ένα νέο όνομα να έρχεται στο προσκήνιο από την Ολλανδία.

Πρόκειται για τον Κάσπερ Τένγκστεντ, τον 26χρονο Δανό επιθετικό της Φέγενορντ, ο οποίος φαίνεται πως βρίσκεται εκτός πλάνων του ολλανδικού συλλόγου μετά την απόκτηση του Νάτσο Φερί. Οι επιλογές της Φέγενορντ στη συγκεκριμένη θέση έχουν αυξηθεί, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την αποχώρηση του Τένγκστεντ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Δανός έμεινε εκτός αποστολής από την πρεμιέρα της Φέγενορντ απέναντι στη Σπάρτα, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Τένγκστεντ φέρεται να έχει ήδη μιλήσει με την Τραμπζονσπόρ και τον ΠΑΟΚ, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του υπάρχει και από τους Σιάτλ Σάουντερς, αλλά και από ομάδες της Championship.

Όπως αναφέρεται, προτεραιότητα του 26χρονου φορ είναι να συνεχίσει την καριέρα του σε έναν κορυφαίο σύλλογο της Τουρκίας ή της Ελλάδας, γεγονός που διατηρεί τον ΠΑΟΚ στο κάδρο της υπόθεσης.

Η Φέγενορντ αναμένεται να αξιώσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Τένγκστεντ, ποσό αντίστοιχο με εκείνο που είχε δαπανήσει το περασμένο καλοκαίρι για να τον αποκτήσει από την Μπενφίκα.

Ο Δανός επιθετικός δεσμεύεται με τη Φέγενορντ μέχρι το 2029, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μίντιλαντ, Χόρσενς και Βερόνα. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του στη Ρόζενμποργκ το 2023, όπου οι εμφανίσεις του έπεισαν την Μπενφίκα να επενδύσει 7 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

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