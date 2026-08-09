Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 2-3: Καρέτσας και Τζόλης έλαμψαν σε ματσάρα στο Emirates Cup

Πλούσιο θέαμα και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είχε ο τελικός του Emirates Cup ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να επικρατούν με 3-2 και να κατακτούν το φιλικό τουρνουά.

Τα βλέμματα, ωστόσο, στράφηκαν στους δύο Έλληνες διεθνείς που αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση. Ο Χρήστος Τζόλης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο για την Άρσεναλ, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Η γκολάρα του Καρέτσα

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του στο 29ο λεπτό, όταν με μία εξαιρετική εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το 2-0 για την Ντόρτμουντ.

Ήταν το πρώτο γκολ του Καρέτσα με τη φανέλα των Βεστφαλών, σε ένα παιχνίδι όπου ο νεαρός διεθνής έδειξε για ακόμη μία φορά την ποιότητά του.

Ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλης

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Τζόλης είχε άμεση συμμετοχή και στα δύο γκολ της Άρσεναλ.

Στο 54ο λεπτό, ο Έλληνας εξτρέμ κινήθηκε από την αριστερή πλευρά και βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Ντόρτμουντ. Με συρτή παράλληλη πάσα προς την καρδιά της μικρής περιοχής, βρήκε τον Ίθαν Νουανέρι, ο οποίος με πλασέ μείωσε σε 2-1.

Η δράση του Τζόλη δεν σταμάτησε εκεί. Στο 69ο λεπτό, κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Κάουα Πράτες. Ο Βίκτορ Γιόκερες ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος, μειώνοντας σε 3-2.

Η Ντόρτμουντ κατάφερε τελικά να κρατήσει το προβάδισμά της και να κατακτήσει το Emirates Cup.

Νίκη της Άρσεναλ στα πέναλτι

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες εκτέλεσαν από πέντε πέναλτι, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για προπονητικούς λόγους.

Η Άρσεναλ επικράτησε με 5-4, καθώς ο Μελιέ απέκρουσε την εκτέλεση του Άλμπερτ.

Ολόκληρο το φιλικό Άρσεναλ - Ντόρτμουντ: