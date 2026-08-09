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EuroBasket U16: Η Ελλάδα «καθάρισε» τη Γεωργία και κοιτάζει τα νοκ άουτ

Η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τη φάση των ομίλων του EuroBasket U16, επικρατώντας 86-63 της Γεωργίας στην Οραντέα και πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στους «16».

EuroBasket U16: Η Ελλάδα «καθάρισε» τη Γεωργία και κοιτάζει τα νοκ άουτ
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Η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε με νίκη τη φάση των ομίλων του EuroBasket U16, καθώς επικράτησε της Γεωργίας με 86-63 στην Οραντέα και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Η Γεωργία ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με 7-2, όμως η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα. Με ένα σερί 9-0 πήρε το προβάδισμα με 11-7, ενώ χάρη στους Χριστοδούλου και Αδαμόπουλο έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 16-9.

Στη δεύτερη περίοδο οι Γεωργιανοί προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 18-17, αλλά η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο. Ο Χριστοδούλου πήρε πρωτοβουλίες στην επίθεση, ο Σπανούλης πρόσφερε λύσεις και η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 38-30.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Εθνική Παίδων ανέβασε αισθητά την απόδοσή της. Μπάρλος και Σπανούλης ανέβασαν τη διαφορά στο +12, ενώ ο Καψάλης με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 56-42. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα στο 60-44.

Στην τελευταία περίοδο η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Σπανούλης μπήκε δυναμικά στο δεκάλεπτο, ενώ ο Μπάρλος ανέβασε τη διαφορά ακόμη και στο +30 (81-51).

Η Ελλάδα έφτασε τελικά με άνεση στο 86-63 και ολοκλήρωσε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων.

Πλέον, η Εθνική Παίδων περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου. Αντίπαλος θα είναι ο δεύτερος του τέταρτου ομίλου, στον οποίο συμμετέχουν Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία και Βέλγιο.

Τα δεκάλεπτα: 16-9, 38-30, 60-44, 86-63.

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 11, Διαμάντης, Μοναμά 6, Σπανός 4, Χαραλαμπίδης 9 (1), Σπανούλης 16, Χριστοδούλου 12 (11ρ.), Καραβασίλης 2, Αδαμόπουλος 4, Μπάρλος 18 (2), Σασλόγλου 4, Ζέρβας.

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