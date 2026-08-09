Ανακοινώθηκε από τη ΝΕΟΜ ο Μασούρας

Νέα σελίδα στην καριέρα του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος μετά από επτά χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» και συνεχίζει την ποδοσφαιρική του πορεία στη Σαουδική Αραβία.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε επίσημα από τη ΝΕΟΜ, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται μια σημαντική επταετία στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μασούρας αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας και πανηγύρισε σημαντικές επιτυχίες.

Η μετακίνησή του στη ΝΕΟΜ αποτελεί την τρίτη εμπειρία του εκτός Ελλάδας. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην Μπόχουμ και την Αλ Καλίτζ, ενώ πλέον επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία, αυτή τη φορά για να φορέσει τη φανέλα της ΝΕΟΜ με κανονική μεταγραφή.

Ο Μασούρας αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας καταγράψει συνολικά 279 συμμετοχές, 57 γκολ και 32 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Πειραιά κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα Κύπελλο Ελλάδας, ενώ κορυφαία στιγμή αποτέλεσε αναμφίβολα η κατάκτηση του Conference League το 2024, γράφοντας ιστορία με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον διεθνή μεσοεπιθετικό, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και όλα όσα έζησαν μαζί κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στην ομάδα.

Η ανάρτηση των «ερυθρολεύκων»:

«Γιώργο σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί! Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου».