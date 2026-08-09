Μαλντίνι για Γκουαρδιόλα: «Έγραφε ενδεκάδες σε χαρτί για την εθνική Ιταλίας»

Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την παραίτηση του Τζενάρο Γκατούζο αμέσως μετά την αναμέτρηση με τη Βοσνία, η «Σκουάντρα Ατζούρα» έψαχνε τον επόμενο αρχιτέκτονά της.

Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε τελικά στις 28 Ιουλίου με την επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι, μια απόφαση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο Ιταλικό «calcio», καθώς ο έμπειρος τεχνικός προέκυψε ως λύση ανάγκης μετά από διαδοχικά «ναυάγια» με άλλους υποψηφίους.

Ο διακαής πόθος της ιταλικής ομοσπονδίας δεν ήταν άλλος από τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε της σεζόν στην Premier League, οι Ιταλοί επιχείρησαν το μεγάλο μπαμ, θέλοντας να τον πείσουν να κοουτσάρει για πρώτη φορά στην καριέρα του αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Σε συνέντευξή του στην «Corriere della Sera», ο Πάολο Μαλντίνι φώτισε τις άγνωστες πτυχές των επαφών, αποκαλύπτοντας σε ποιο στάδιο είχαν φτάσει οι συζητήσεις, με τον Γκουαρδιόλα να αποτυπώνει ακόμα και τα τακτικά του πλάνα στο χαρτί, πριν την τελική αρνητική του απάντηση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο βετεράνος αμυντικός:

«Ο Γκουαρδιόλα είναι ο καλύτερος προπονητής στο τακτικό κομμάτι και ιδιαίτερα στην οργάνωση της επίθεσης. Μέσω μερικών γνωστών και φίλων, είχε εκφράσει την επιθυμία να προπονήσει κάποια εθνική ομάδα. Τον επισκεφθήκαμε στη Βαρκελώνη, δειπνήσαμε μαζί του είχαμε μια επικοδομιτική συζήτηση.

Μιλούσαμε για μια ολόκληρη ημέρα. Είχε μπει σε μεγάλο πειρασμό και εφτασε πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και να υπογράψει. Μάλιστα, ξεκίνησε να γράφει πιθανές ενδεκάδες και σχήματα σε ενα χαρτί!

Δεν ήταν ποτέ θέμα τα χρήματα. Ηταν φήμες ότι αρνήθηκε την πρόταση μας λόγω του οικονομικού. Μας είχε πει χαρακτηριστικά, δώστε μου ενα ευρώ λιγότερο από τον προηγούμενο προπονητή, δεν με ενδιαφέρει.

Ο λόγος που εν τέλει αρνήθηκε, ηταν η κούραση, τόσο η σωματική, οσο και η ψυχολογική. Πέρασε 10 απαιτητικά χρόνια στην Premier League. Εκανε εγχείρηση στη μέση του και ηθελε να ξεκουραστεί. Είχαμε ομως μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Αναλύσαμε ολες τις εθνικές της Ιταλίας από την U17 και πάνω».