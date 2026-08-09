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«Έριξε τις απαιτήσεις του για τον Ουόκαπ ο Ολυμπιακός - Ζητάει 2 εκατομμύρια από τη Ντουμπάι»

Σύμφωνα με το «BackDoor Podcast», οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μειώσει τις οικονομικές τους απαιτήσεις για την αποδέσμευση του Τόμας Ουόκαπ, ζητώντας πλέον ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια από τη Ντουμπάι.

Γιάννης Χονδρός

«Έριξε τις απαιτήσεις του για τον Ουόκαπ ο Ολυμπιακός - Ζητάει 2 εκατομμύρια από τη Ντουμπάι»
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Ο Ολυμπιακός τρέχει τα μεταγραφικά του ζητήματα, αναζητώντας ένα ακόμη κομμάτι για να συμπληρώσει το παζλ του ενόψει της νέας σεζόν.

Παράλληλα, καυτό παραμένει ακόμη το ζήτημα με τον Τόμας Ουόκαπ και το κατά πόσο είναι πιθανό να αποχωρήσει μέχρι την επίσημη έναρξη της χρονιάς.

Ο Τεξανός γκαρντ παραμένει ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Ντουμπάι, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να επιμένει για την απόκτησή του, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» φέρεται να επανακαθορίζουν τις απαιτήσεις του για την παραχώρησή του.

Οι Πειραιώτες έχουν ήδη απορρίψει τις δύο προηγούμενες προτάσεις από την ομάδα των ΗΑΕ, κρίνοντάς τες ως μη ικανοποιητικές.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «BackDoor Podcast», τα δεδομένα παρουσιάζουν μετατοπίσεις. Ενώ οι αρχικές αξιώσεις του Ολυμπιακού άγγιζαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται πλέον διατεθειμένοι να ρίξουν τις απαιτήσεις τους στα 2 εκατομμύρια ευρώ ως ποσό buyout, προκειμένου να ανάψουν το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή του 33χρονου περιφερειακού.

Το μπαλάκι πλέον περνά στην πλευρά της Ντουμπάι και παρότι το συγκεκριμένο ποσό σε πρώτη φάση να φαίνεται υπερβολικό, η ισχυρή οικονομική επιφάνεια του συλλόγου διατηρεί τις πιθανότητες συμφωνίας ζωντανές, με την επόμενη πρόταση και το ύψος αυτής να κρίνει την οριστική έκβαση της υπόθεσης.

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