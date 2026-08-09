Οι ευχές του ΠΑΟΚ για τη γέννηση της κόρης του Γιάννη Κωνσταντέλια

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τη σύζυγό του Χριστίνα να φέρνει στον κόσμο την κορούλα τους.

Με αφορμή το χαρμόσυνο γεγονός, ο ΠΑΟΚ έδωσε τις δικές του ευχές στον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό, απευθύνοντας μήνυμα μέσω των social media της ΠΑΕ.

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

“Η «ασπρόμαυρη» οικογένειά μας απέκτησε ένα ακόμη μέλος! Γιάννη και Χριστίνα, να σας ζήσει! Να είναι γερή, καλότυχη και πάντα χαμογελαστή!”.