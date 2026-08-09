Οι ευχές του ΠΑΟΚ για τη γέννηση της κόρης του Γιάννη Κωνσταντέλια
Με μήνυμά της μέσω των social media, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχήθηκε για τη γέννηση της κόρης του Γιάννη Κωνσταντέλια.
Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τη σύζυγό του Χριστίνα να φέρνει στον κόσμο την κορούλα τους.
Με αφορμή το χαρμόσυνο γεγονός, ο ΠΑΟΚ έδωσε τις δικές του ευχές στον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό, απευθύνοντας μήνυμα μέσω των social media της ΠΑΕ.
Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
“Η «ασπρόμαυρη» οικογένειά μας απέκτησε ένα ακόμη μέλος! Γιάννη και Χριστίνα, να σας ζήσει! Να είναι γερή, καλότυχη και πάντα χαμογελαστή!”.