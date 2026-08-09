Στην ΑΕΛ ο Άγγελος Τσιγγάρας

Την απόκτηση του Άγγελου Τσιγγάρα ανακοίνωσε η ΑΕΛ.

Στην ΑΕΛ ο Άγγελος Τσιγγάρας
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Τη φανέλα της ΑΕΛ θα φοράει τη νέα σεζόν ο Άγγελος Τσιγγάρας, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή του άξονα για τους «βυσσινί» στην Super League 2.

Ο 27χρονος μέσος αγωνίστηκε τη σεζόν που μας πέρασε στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας με τα χρώματα της Μοντάνα, καταγράφοντας συνολικά 18 συμμετοχές και 1.537' αγωνιστικά λεπτά.

https://www.instagram.com/p/Dbz5-FYCbqu/

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Τσιγγάρα, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.

Γεννημένος στις 24 Ιουλίου 1999 στην Πορταριά Χαλκιδικής, ο Άγγελος Τσιγγάρας ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Παναιτωλικό (2018-24) με αρκετό χρόνο παρουσίας στην Super League. Κατόπιν είχε 15 συμμετοχές στην Ολλανδική Φίτεσε, ένα σύντομο πέρασμα από τη Μπενεβέντο της Ιταλίας ενώ την τελευταία σεζόν είχε 17 συμμετοχές με την Μοντάνα της Βουλγαρίας. Επίσης φόρεσε το εθνόσημο 7 φορές με την εθνική ομάδα Κ21.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τον καλωσορίζει και του εύχεται Yγεία, τύχη και κάθε επιτυχία με τη βυσσινί φανέλα.

Καλή αρχή Άγγελε!»

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