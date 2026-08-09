Παγκόσμιο Στίβου Κ20: Ασημένιο μετάλλιο για τη Ρούσσου στα 800 μ.

«Ασημένια» η Ιουλιάννα Ρούσσου στα 800μ. του Παγκοσμίου U20 στο Όρεγκον. Με χρόνο 2:03.08 χάρισε στην Ελλάδα το 2ο μετάλλιό της στη διοργάνωση μετά το ασημένιο της Μητροπούλου.

Παγκόσμιο Στίβου Κ20: Ασημένιο μετάλλιο για τη Ρούσσου στα 800 μ.
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Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δεύτερη θέση της Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος, και η Ιουλιάννα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. με 2:03.08.

Η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή δεν φοβήθηκε, πήρε το ρίσκο να μπει μπροστά στα 300 μ., καθώς κατάλαβε πως η κούρσα πήγαινε αργά και η Ρέμιτς θα είχε το πλεονέκτημα στο τελικό σπριντ. Η αθλήτρια είχε τις δυνάμεις, αλλά και το καθαρό μυαλό να κρατηθεί και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το χρυσό μετάλλιο. Αυτό κατέληξε τελικά στη Ζίβα Ρέμιτς, που όπως αναμενόταν έκανε το σπριντ στα τελευταία μέτρα και πέρασε πρώτη τη γραμμή τερματισμού σε 2:03.03.

Η Ρούσου χάρισε στη χώρα μας το δεύτερο μετάλλιό της στην εφετινή διοργάνωση και το δεύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος, μετά το χάλκινο της Έλλης Δεληγιάννη στο Ναϊρόμπι το 2021.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σακίρ Κίνγκ (Μ. Βρετανία) με 2:03.52.

Σύσσωμη η ελληνική ομάδα βρέθηκε στις εξέδρες του σταδίου και πανηγύρισε τη σπουδαία αυτή διάκριση της Ελληνίδας αθλήτριας. Η Ρούσσου έκλεισε με μοναδικό τρόπο μια χρονιά με πολλές επιτυχίες και πανελλήνια ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο από τα 800 μ. μέχρι τα 3.000 μέτρα.

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