Ολυμπιακός: Πάει για βασικός με τη Ναϊμέγκεν ο Ζότα Σίλβα - Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ ενόψει ρεβάνς

Την προετοιμασία του ενόψει του επαναληπτικού με τη Ναϊμέγκεν συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» το βράδυ της Τρίτης να παίζουν το... μέλλον τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκόμισε χρήσιμα συμπεράσματα για την ετοιμότητα της ομάδας του από την πρώτη παρτίδα... πόκερ με τους Ολλανδούς στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Βάσκο τεχνικό να έχει ήδη καταστρώσει τα πλάνα του ενόψει της ρεβάνς (11/08, 20:30).

Συγκεκριμένα, ο Ζότα Σίλβα αναμένεται να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων», όντας ένας εκ των διασωθέντων στο παιχνίδι του Φαληρικού Σταδίου. Ο Πορτογάλος ήταν ο μόνος που φαινόταν πως μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα της NEC, δημιουργώντας συνεχώς ανισορροπίες στα 34' λεπτά που αγωνίστηκε.

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Ο Βάσκος τεχνικός επρόκειτο να ανταμείψει τον 27χρονο άσο για την πολύ καλή του παρουσία και όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη βασική ενδεκάδα του «Goffertstadion».

Όσον αφορά τα εξτρέμ, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς και Ρόκα διεκδικούν θέση βασικού, ενώ δεν θα αποτελέσει έκπληξη η μετακίνηση του Τσικίνιο στα άκρα αντί για το «10» που αγωνίστηκε στο πρώτο ματς. Στη γραμμή του άξονα, ο Έσε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι η μία από τις δύο κολώνες, εφόσον ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν αρκετά τις τελευταίες ημέρες, από εκείνο το φιλικό με την Άλκμααρ και μετά.

Τέλος, στην φυσική του θέση υπολογίζεται και πάλι ο Ροντινέι καθώς από τη μια, Σάλιακας και Μαφέο δεν ενθουσίασαν με την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα, ενώ από την άλλη ο «Μέντι» αναζητά τα ανεβάσματα του Βραζιλιάνου από τη δεξιά μπάντα του γηπέδου, διασπώντας με αυτό τον τρόπο την άμυνα των Ολλανδών.