Εθνική Παίδων: Για την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U16 κόντρα στη Γεωργία - Πού θα δείτε τον αγώνα

Την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U16 ψάχνει η Εθνική Παίδων, που μετά τις δύο πανομοιότυπες ήττες στο φινάλε από Ισπανία και Ισραήλ, αντιμετωπίζει τη Γεωργία για το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων.

Η αναμέτρηση είναι κομβική για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης καθώς αμφότερες οι ομάδες διαθέτουν το ίδιο ρεκόρ (0-2) στον όμιλο.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube, όπως γίνεται για όλα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην Οραντέα της Ρουμανίας.