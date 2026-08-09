Εθνική Παίδων: Για την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U16 κόντρα στη Γεωργία - Πού θα δείτε τον αγώνα
Η Εθνική Παίδων ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της για την φάση των ομίλων του Eurobasket U16, αντιμετωπίζοντας τη Γεωργία στην Οραντέα της Ρουμανίας. Δείτε την ώρα έναρξης και πού θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση.
Την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U16 ψάχνει η Εθνική Παίδων, που μετά τις δύο πανομοιότυπες ήττες στο φινάλε από Ισπανία και Ισραήλ, αντιμετωπίζει τη Γεωργία για το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων.
Η αναμέτρηση είναι κομβική για την διεκδίκηση της τρίτης θέσης καθώς αμφότερες οι ομάδες διαθέτουν το ίδιο ρεκόρ (0-2) στον όμιλο.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube, όπως γίνεται για όλα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην Οραντέα της Ρουμανίας.