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Διαιτησία: Ο Τασιόπουλος στο Τρίκαλα – ΑΕΛ

Ο Θεσσαλός ρέφερι θα διευθύνει την αναμέτρηση για τον Α’ προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. 

Διαιτησία: Ο Τασιόπουλος στο Τρίκαλα – ΑΕΛ
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Ο Γιώργος Τασιόπουλος από το σύνδεσμο Θεσσαλίας θα διευθύνει το ντέρμπι ανάμεσα στα Τρίκαλα και την ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (11/8, 17:00) στο AEL FC Arena, για τον Α’ Προκριματικό Γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Βοηθοί του θα είναι οι Χρήστος Χολάνης (Μακεδονίας) και Ευστάθιος Τσεχελίδης (Μακεδονίας), ενώ 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Τικόζογλου (Μακεδονίας).

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