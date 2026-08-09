Διαιτησία: Ο Τασιόπουλος στο Τρίκαλα – ΑΕΛ

Ο Γιώργος Τασιόπουλος από το σύνδεσμο Θεσσαλίας θα διευθύνει το ντέρμπι ανάμεσα στα Τρίκαλα και την ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (11/8, 17:00) στο AEL FC Arena, για τον Α’ Προκριματικό Γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Βοηθοί του θα είναι οι Χρήστος Χολάνης (Μακεδονίας) και Ευστάθιος Τσεχελίδης (Μακεδονίας), ενώ 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Τικόζογλου (Μακεδονίας).