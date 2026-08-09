Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/08) - «Κεντούσε» ο Βιτάλις

«Φουλάρει» για 5 παίκτες ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό και αναμένεται να ολοκληρώσουν αρκετές κινήσεις μετά τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν με πρωταρχικό στόχο την απόκτηση ενός ποιοτικού χαφ.

«Κεντούσε» ο Βιτάλις. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τη θητεία του στην ΑΕΚ ο Ούγγρος μέσος, σκοράροντας με ωραίο τελείωμα το πρώτο του τέρμα στο φιλικό με την Athens Kallithea στην «Allwyn Arena».

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