Νότιγχαμ Φόρεστ: Μία «ανάσα» από τον Ντιομαντέ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ , με το ποσό της μεταγραφής να αναμένεται να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός περιμένει πλέον το οριστικό «πράσινο φως», προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην αγγλική ομάδα και να ενταχθεί στην αποστολή της νέας του ομάδας.

Ο διεθνής στόπερ από την Ακτή Ελεφαντοστού αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τη Μίντιλαντ. Έκτοτε έχει καταγράψει 87 συμμετοχές και 5 γκολ με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, ενώ έχει αγωνιστεί και μία φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του ομάδα.

Η Σπόρτινγκ είχε επενδύσει 14,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, με τη συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να αναμένεται να αποφέρει σημαντικό οικονομικό κέρδος στον πορτογαλικό σύλλογο.

Η χρηματιστηριακή αξία του 22χρονου αμυντικού υπολογίζεται πλέον στα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ύψος του, που αγγίζει το 1,90 μ., σε συνδυασμό με τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τον καθιστούν μια επιλογή που ταιριάζει στις απαιτήσεις της Premier League.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως ο Ντιομαντέ βρίσκεται πολύ κοντά στο επόμενο βήμα της καριέρας του, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να ετοιμάζεται να τον κάνει δικό της.